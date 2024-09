Artisti per San Matteo tra pittura e poesia 

Potrà essere visitata fino a mercoledì 25 settembre la prima rassegnasocio artistica culturale “Artisti per San Matteo”, organizzata dalla sezione cittadina dell’associazione Ficiesse - Finanzieri, Cittadini e Solidarietà e allestita nel chiostro del convento di San Domenico.

Alla mostra partecipano 43 artisti che espongono le proprie opere tra pittura, scultura, fotografia, poesia, narrativa e saggi. Dopo la cerimonia di inaugurazione c’è stata la celebrazione della Santa Messa in onoredi San Matteo, patrono della Guardia di Finanza.

Gli appuntamenti con la rassegna vanno avanti oggi, dalle 19 alle 21, con la sintesi descrittiva delle opere, la presentazione di libri ela consegna di riconoscimenti. Domani, dalle 19 alle 21, tavola rotonda “Lavorare lontani”, con la presentazionedi scritti che testimoniano le radici profonde che legano i sardi alla Patria ele descrizioni di salvataggi in mare operati dalla Guardia di Finanza di donne, uominie bambini costretti ad abbandonare la loro terra per l’incertezza del futuro. A seguire,interpretazione musicale dell’inno dei sardi sparsi nel mondo tratto da una poesia delinanziere Angelo Curreli. Mercoledì, dalle 19 alle 21, tavola rotonda con la presentazione di libri. Previsto l’intervento delcritico d’arte Giorgio Gregorio Grasso, dialogo con il pittore Piergiorgio Dessì e lairettrice artistica. Poi la chiusura della manifestazione alla presenza degli artisti intervenuti. Il programma potrebbe subire variazioni in funzione delle esigenze organizzative.

Durante l’evento verrà effettuata una raccolta fondi per la realizzazione di un murale a CapoFerrato, in ricordo dei finanzieri Gianfranco Deriu e Fabrizio Sedda, scomparsi durante il loro lavoro.

