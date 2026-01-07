Artisti Fuori Posto  ritornano On Stage  per la stagione ’26 

Otto serate di teatro per attraversare linguaggi, generazioni e immaginari. Da gennaio a maggio torna On Stage, la rassegna di Artisti Fuori Posto ospite a Cagliari, allo Spazio Off di via Chiara Lubich 32. Un percorso che culminerà al Teatro Massimo con una produzione inedita della compagnia. Si parte venerdì 16 gennaio (20.30) con “Oja o Ma’” (dal libro di Abate) prodotto dalla compagnia Teatro dall’armadio con Fabio Marceddu e Francesca Saba. Il 31 gennaio e il 1° febbraio “Monologues” di Artisti Fuori Posto.

Ampio spazio al teatro per l’infanzia e le famiglie : il 7 febbraio (17.30) va in scena “Amici interstellari” di Effimero Meraviglioso, diretto da Federico Giaime Nonnis con Alessandro Redegoso e Alessio Arippa. Il 21 marzo (17.30) “E se i topolini scoprissero i tombini?” di Abaco Teatro con Marta Proietti Orzella. L’11 aprile (17.30) “L’enigma di Leonardo” di Origamundi, diretto da Ivano Cugia e con Cugia, Francesco Civile e Filippo Salaris. Doppio appuntamento con “Rumore”, nuova produzione di Artisti Fuori Posto scritta da Alessandro Redegoso con Redegoso, Alessio Arippa e Paolo Salaris: il 17 aprile alle 11 e il 18 alle 17.30.

Il 27 marzo (20.30) torna il teatro per un pubblico adulto con “Fragile” di Anfiteatro Sud con Francesco Civile e Orzella. Chiusura il 24 maggio (20.30) con “Nosus”, nuova produzione di Artisti Fuori Posto (in lingua sarda e inglese) nella Sala M2 del Massimo.

RIPRODUZIONE RISERVATA