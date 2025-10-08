Artisti e ceramisti nel paese delle pentole  

A Pabillonis, da tutti conosciuto come paese delle pentole, entra nel vivo la terza edizione di “Pingiadas - rassegna sulla ceramica d'uso”. Le attività sono iniziate ieri al Centro di aggregazione sociale. Oggi si riprende con i laboratori e le altre attività.

Fino domenica il programma prevede numerosi appuntamenti con artisti e ceramisti, le padrone di casa Anna Cara e Mimma Mugnai assieme ad Anna Basile, Juan Sandoval, Jubanna, Danilo Rigon e Isabella Breda, Angela Zoccheddu, Gianpaolo Porcu. Si comincia alle 10 una serie di laboratori. Alle 18 un incontro dal titolo “Design e artigianato artistico” con Annalisa Cocco e Silvia Marcis.

Domani, oltre ai laboratori, alle 18 “Pabillonis sa bidda se is pingiadas” con il giornalista Dario Frau, esperto storia locale e Fernando Marroccu, artista e ceramista.

Venerdì, alle 18 si approfondirà “L’argilla naturale di Pabillonis”. Sabato alle 19, spazio alla convivialità con lo chef Alberto Sanna e la musica dell’Orchestra Popolare Sarda. Domenica, dalle 17, esposizione all’ex Municipio e, alle 19, alla Casa Museo, piatti della tradizione con il Gruppo Folk Santu Juanni e concerto di Rossella Faa e Giacomo Deiana. (g. g. s.)

