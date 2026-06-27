Artisti, disertate! Ma cosa vuol dire,  in quest’epoca? 

Dalla rovinosa frana del 14 gennaio 1995 al parco. Dall’intuizione visionaria di Bruno Petretto a un evento originale che celebra il connubio tra arte e natura. Il luogo è il Parco delle Arti Molineddu, vicino Ossi, tra il bastione del Chighizzu e il Torrione di Sa Rocca Entosa. Sebbene la frana non abbia mietuto vittime, ha segnato un punto di svolta nella vita del parco. I massi caduti sono diventati parte integrante del paesaggio, trasformandosi, grazie alla maestria di sapienti mani, in vere e proprie opere d’arte. Quei massi, lavorati da artisti esperti, rivelarono la loro natura più profonda, diventando simboli di rinascita e creatività.

Oggi a partire dalle 11 si celebrerà l’edizione numero 30 del “Festival Arte Evento Creazione”, che radunerà 22 artisti. Il tema-titolo è “Disertate-Come un canto nel buio della notte”, a cura di Laura Vittoria Cherchi, con la direzione artistica dello stesso Bruno Petretto. Organizzato dall’APS Parco delle Arti di Molineddu, in collaborazione con il Comune di Ossi e il sostegno della Fondazione di Sardegna, il festival da trent’anni promuove il dialogo tra arte contemporanea e natura trasformando il Parco in un luogo di incontro, ricerca e sperimentazione.

Il concept curatoriale fa riferimento a una citazione dello scrittore e filosofo Franco “Bifo” Berardi. Qui la diserzione non coincide con una fuga o una rinuncia, ma con un gesto di sottrazione attiva: la scelta di interrompere gli automatismi, allontanarsi dai dispositivi dominanti e aprire la possibilità di traiettorie altre.

I protagonisti

Sono in totale 22, con una forte ma non esclusiva rappresentanza sarda. Ecco l'elenco: Leonardo Boscani, Giusy Calia, Roberto Chessa, Marcello Cinque, Valentina Daga, il lodigiano DEM, Roberta Filippelli, il collettivo Foghìles, Silvia Idili, il piemontese Amedeo Inglese, Sabrina Melis, Veronica Muntoni, Ruben Mureddu, Gianni Nieddu, Igino Panzino, Pastorello, Vincenzo Pattusi, Corrado Podda, Josephine Sassu, Giulia Sini, Marco Useli e Valeria Vavoom, pseudonimo della sassarese Valeria Secchi.

La ricerca

Bruno Petretto, presidente dell’APS Parco delle Arti di Molineddu e direttore artistico, spiega: «In questi anni Molineddu ha accolto artisti, idee, visioni e sensibilità molto diverse tra loro. Non un punto di arrivo ma una tappa di un percorso che auspichiamo possa proseguire ancora a lungo, mantenendo vivo lo spirito di apertura, ricerca e condivisione che ci ha sempre caratterizzato».

Il programma

Questa giornata inaugurale si aprirà alle 9.45 con “Camminando, celebrando. Una carovana a passo di festa da Chighizzu a Molineddu”, opera partecipata del collettivo Foghìles. Mettersi in cammino è un modo per abitare insieme il territorio, intessere relazioni e dare forma. A partire dalle ore 11, insieme all’esposizione delle opere che compongono la mostra, si terrà “Bloody Money 4 Money 4 Food. Cartoline da Gaza per Gaza”, un’iniziativa di solidarietà e sostegno al popolo palestinese, contro il genocidio in corso. Il ricavato sarà devoluto al popolo palestinese attraverso l’associazione Ponti non Muri e association Pali Hope ODV-ETS. Dalle 18 alle 19 il festival si concluderà con il dj set del sound designer e producer Amedeo Inglese (alias Noi). Le sonorità di Amedeo Inglese, che spaziano dall’ambient alla techno e bass music, saranno così un invito a salutarsi nel segno di quella necessità - e speranza - suggerita da Berardi: «Ravvivare l’empatia, creare legami, non sentirsi più soli».

Gli studenti del Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari faranno da mediatori tra il progetto e il pubblico di Molineddu nel corso della giornata.

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