Artisti ancora senza paga dopo gli spettacoli estivi 

Nelle canzoni, le sere d’estate si possono anche dimenticare. Ma artisti e protagonisti degli spettacoli dell’estate 2022 a Sant’Antioco, che devono ancora incassare il cachet, non lo dimenticano affatto.

Ammonta infatti a 58 mila euro il contributo che gli artisti aspettano dal centro commerciale naturale (ccn) che, a sua volta, aspetta i fondi dagli uffici del Comune. Si tratta dei finanziamenti per aver partecipato al bando per organizzare gli spettacoli estivi. «Abbiamo ancora in sospeso alcune serate organizzate dal ccn - dice il comico cabarettista Gabriele Cossu del duo Cossu e Zara - ci hanno detto che stanno aspettano che il Comune provveda alla liquidazione, ma poi non abbiamo saputo più niente». Il centro commerciale naturale ha presentato la rendicontazione ma, ad oggi, i soldi sono fermi nelle casse del Comune perché è stata contestata. «Sì, perché abbiamo presentato un rendiconto comprensivo di tutte le attività estive e non dettagliato - dice il presidente del ccn Gianni Esu - per questo deve essere ancora liquidato.Speriamo di risolvere presto. Il nostro ritardo è quindi dovuto a tempi tecnici per un rendiconto pieno di tante attività programmate in risposta a un bando al quale abbiamo partecipato solo noi per un ammontare complessivo di 58 mila euro».

Gli artisti di un certo livello si fanno pagare prima della serata, altrimenti non si muovono da casa loro: «Noi sappiamo che in genere c’è da aspettare, ma in questo caso, effettivamente siamo andati molto oltre - dice Gabriele Cossu – dovrebbero liquidare a 30 giorni dalla presentazione della fattura, poi qualche ritardo c’è, ma nel caso specifico, dalla scorsa estate ad oggi, sono trascorsi troppi mesi e il ccn ci ha chiesto di aspettare ancora un po’. Solo se si ha la fortuna di avere un’agenzia solida alle spalle, allora, l’agente anticipa e poi, con gli organizzatori dello spettacolo, se la vede lui». Dal Comune, il sindaco Ignazio Locci precisa: «Gli amministratori non entrano nel merito delle liquidazioni sulle spettanze economiche o rimborsi, è una competenza esclusiva degli uffici amministrativi che, siamo certi, stiano procedendo nel rispetto delle norme. Attualmente c’è un’istruttoria in corso».

RIPRODUZIONE RISERVATA