Artisti al lavoro nelle cabine dell’energia elettrica del paese 

E-Distribuzione e Comune di Sant’Antioco insieme per la street art. Un’originalissima opera sulla cabina elettrica a torre della società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione è stata realizzata dall’artista sardo Crisa in via Matteotti, con la supervisione e la direzione artistica di Giorgio Casu (Jorghe).

L’opera è stata inaugurata dai rappresentanti di E-Distribuzione Marcello Coffaro e Roberta Casciello e dell’amministrazione comunale di Sant’Antioco Ignazio Locci e Luca Mereu. La realizzazione dell’opera nasce da due progetti, diversi ma con finalità simili e complementari: da una parte E-Distribuzione con Cabine d’autore, che sta portando avanti sull’intero territorio nazionale per valorizzare la bellezza e gli artisti locali, in un’ottica di sostenibilità ambientale, dall’altra il Comune con il suo progetto di museo diffuso, per dare una nuova immagine ad angoli del centro del Sulcis migliorando il paesaggio e il decoro urbano. Crisa ha realizzato numerosi murales per spazi pubblici in varie città. L’opera “Cartogramma” rappresenta una carta geografica con dati statistici interpretati con disegni, forme e colori. Sezioni che raccontano con delle simbologie e caratteristiche il territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA