Artista povera dorme in spiaggia I carabinieri le pagano l’albergo 

Monfalcone. Dormiva in spiaggia da 4 notti. Ma sabato minacciava maltempo e la security dell'arenile, che nei giorni precedenti aveva chiuso un occhio per quell'anziana che si appisolava sui lettini a Marina Julia, in riva all'Adriatico, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine per cercarle un tetto. Lei è una poetessa friulana di 74 anni, che ha voluto tornare a tutti i costi a Monfalcone (Gorizia), la città dove in gioventù aveva lasciato il cuore. Assieme ai ricordi piacevoli di quell’epoca, si è imbattuta nella generosità dei due carabinieri di pattuglia che l'hanno accompagnata in hotel pagando il conto, accertandosi, il giorno seguente, che coi pochi spiccioli che le erano rimasti prendesse la corriera per tornare a casa.

