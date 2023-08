Artis e Ortus torna a fine mese: i prodotti locali in vetrina 

Archiviata la festa di San Giuseppe Calasanzio, Isili si prepara per l’appuntamento di Artis e Ortus il 23 e 24 settembre prossimo. Seconda edizione per una manifestazione che ha riscosso un successo inaspettato creando un entusiasmo che si è trascinato fino all’inizio dei preparativi per il 2023. Si parte dunque, striscioni già appesi nelle strade per mantenere viva l’attenzione sull’iniziativa che nasconde tante novità. «Il nostro intento», ha detto il consigliere Marco Addis motore della manifestazione, «è quello di riprendere lo spirito della prima edizione con tante novità in termini di animazione e partecipazione».

E fra i tanti momenti di animazione in calendario la novità è senza dubbio il torneo di “murra”. «Vogliamo coinvolgere quante più persone possibile» ha aggiunto Addis, «e valorizzare le tradizioni che ci appartengono, inoltre stiamo rispondendo ad una richiesta che arriva da giovani e meno giovani».

Domenica 24 settembre per la prima volta Isili ospiterà il gioco della murra. Non sarà l’unico intrattenimento che la giornata offrirà. Saranno presenti la banda musicale di Nurri, la Seui Street Band, la fisarmonica e tanti artisti di strada che mostreranno le proprie abilità lungo tutto il percorso. «Rispetto all’anno scorso», ha aggiunto Addis, «c’è più voglia di partecipare da parte della gente, ci saranno tanti punti ristoro questo mi dice che la manifestazione sta prendendo sempre più piede». Non mancheranno i laboratori che tendono a valorizzare la filiera dei prodotti locali. (s. g.)

