Artis e Ortus, il paese si fa bello 

C’è fermento per la terza edizione di Artis e Ortus prevista per domani partire dalle 9 del mattino. La manifestazione ha come obiettivo la promozione del paese mostrando, lungo le vie più caratteristiche, le risorse del capoluogo del Sarcidano, le sue potenzialità e le sue peculiarità. Il nome, scelto nel 2022 dall’amministrazione guidata da Luca Pilia, pone in risalto i due elementi fondamentali di questa iniziativa. Largo dunque alla tradizione artistica del paese rappresentata dall’arte del rame e del tessuto, che in un’epoca di dominio della tecnologia e della produzione in serie, resiste e anzi si rinnova. Altro elemento sono i prodotti orticoli, l’attività più fervente e il traino dell’economia locale, ricercati nei mercati di tutta l’isola.

Un chilometro e mezzo circa di percorso costellato da oltre un centinaio di espositori e da una ventina di punti ristoro dove sarà possibile gustare la tradizione culinaria del paese e consumare anche i pasti da strada. Durante la giornata si alterneranno numerosi spettacoli itineranti. Ci sarà l’esibizione di Alessandro Pili “sindaco di Scraffingiu”, i giochi tradizionali dedicati ai più piccoli, l’esibizione del gruppo di break dance, ma anche dei tamburini della Sartiglia di Oristano, della Music academy e del Coro polifonico Tasis. Non può non avere spazio la tradizione nelle strade di Artis e Ortus dove si faranno largo le janas di maistè di Gergei, la maschera s’urtzu e sa mamulada di Seui mentre nello spazio del Belvedere ritorna la seconda edizione di “sa murra”.

Ma Artis e Ortus è anche natura e paesaggio, è cultura e pratica. Nel corso della giornata i visitatori potranno prenotare un’escursione al lago, una visita al museo e al nuraghe, partecipare ai laboratori e ammirare in diretta la realizzazione del murale dedicato all’orticoltura. Il fine settimana isilese è anche sport: al via stamattina la gara internazionale di canoa Sarcidano race organizzata dalla Polisportiva Isili. Per l’occasione sono arrivati oltre un centinaio di atleti di otto nazionali, Canada, Ucraina, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Malta e Moldavia.

