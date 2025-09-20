Artis e Ortus, il paese in vetrina 

Quarta edizione per la manifestazione tutta isilese “Artis e Ortus” i cui protagonisti sono l’artigianato locale e l’orticoltura. Diverse le mostre e gli stand dedicati soprattutto al rame, alla tessitura e ai prodotti della terra che proprio in questo periodo sono al massimo della produzione.

L’appuntamento

«La manifestazione», ha detto il sindaco Luca Pilia, «ci permette di far conoscere le tradizioni locali e serve proprio per promuoverle e valorizzarle». Saranno oltre un centinaio gli espositori in un percorso che si snoderà in particolare nella via principale del paese per poi addentrarsi in alcune strade del centro storico. Il tutto accompagnato da laboratori, letture esperienziali, musica, intrattenimento per grandi e piccini durante tutto l’arco della giornata.

In centro

Novità di quest’anno sarà la riapertura al paese dell’ex asilo delle suore. L’amministrazione comunale ha infatti provveduto a sistemare la parte dell’area che ha appena acquistato ed è stato sistemato il cortile che sarà di nuovo visitabile dopo quasi dieci anni di chiusura, resterà aperta anche la cappella vicina.

Vari gli stand che saranno allestiti dagli orticoltori locali che potranno vendere direttamente i loro prodotti non senza la preoccupazione per l’erogazione dell’acqua che potrebbe essere interrotta proprio a settembre.

«Ci stiamo muovendo come amministrazione», ha aggiunto Pilia “abbiamo già interloquito con chi gestisce l’acqua, mertedì avremo una riunione tecnica per decidere delle eventuali proroghe, siamo fiduciosi».

La vetrina

"Artis e Ortus” resta dunque una vetrina importante per due settori dell’economia locale sui quali si continua a investire per dare un futuro e speranza a chi continua a lavorare in questi ambiti.

«Per noi è un’opportunità», ha detto Eleonora Pitzalis che insieme ai fratelli porta avanti la tradizione dei ramai, «è un modo per far conoscere quello che facciamo e per dimostrare che c’è una possibilità lavorativa». «Nella rassegna possiamo mostrare quello che stiamo portando avanti», ha aggiunto Dolores Ghiani che assieme alla sorella Daniela continua a lavorare al telaio, «dalla tradizione all’innovazione, inoltre le persone che vengono in visita potranno acquistare i nostri lavori». E sul fronte del tessuto sono stati sbloccati i finanziamenti che permetteranno di dare il via ad altri due corsi di tessitura.

Ma “Artis e Ortus” è anche enogastronomia: lungo il percorso in una decina di punti ristoro sarà possibile degustare i prodotti locali.

