Artis e Ortus, il paese in mostra tra enogastronomia e musica 

Ritorna ad Isili “Artis e Ortus”. La quarta edizione della manifestazione si svolgerà il 21 settembre. Un evento voluto e organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Pilia e finanziato dalla Fondazione di Sardegna.

La macchina organizzativa è già a lavoro e si avvale della preziosa collaborazione della Pro Loco, delle associazioni locali e di un gruppo di volontari che operano in prima persona per la buona riuscita di questo appuntamento diventato un appuntamento atteso del fine estate isilese.

Caratteristica di Artis e Ortus è certamente dare risalto ai prodotti tipici del capoluogo del Sarcidano ma è anche la voglia di celebrare l’arte, la creatività e l’abilità artigianale della comunità isilese coinvolgendo anche le esperienze artigianali ed artistiche del territorio e valorizzando le produzioni agricole locali.

La manifestazione sarà incentrata sui percorsi enogastronomici, alla scoperta dei prodotti tipici locali, attraverso un suggestivo percorso nelle vie del centro abitato. Sarà possibile visitare il nuraghe “Is Paras” e il museo del rame e del tessuto nell'antico convento dei Padri Scolopi. Non mancheranno le dimostrazioni della lavorazioni artigianali locali (rame e tessitura). Ci sarà spazio anche per le esibizioni musicali, le mostre di pittura, i laboratori esperienziali e culturali, gli intrattenimenti e i laboratori per bambini e altri spettacoli e manifestazioni varie. (s. g.)

