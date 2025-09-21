VaiOnline
Isili.
22 settembre 2025 alle 00:07

Artis e ortus fa il pieno: boom di visitatori tra gli stand del corso  

Corso gremito ad Isili ieri per la quarta edizione di “Artis e ortus”. Tante persone fin dalla mattina hanno raggiunto il capoluogo del Sarcidano per trascorrere la giornata all'insegna della tradizione e del buon cibo.

Oltre cento gli espositori che hanno occupato tutta la strada principale e alcune vie secondarie. Artigiani e hobbisti, artisti di strada, cori polifonici e bande musicali hanno animato tutta la giornata. Successo inatteso per il trenino turistico che ha portato a spasso grandi e piccini a suon di musica.

Protagonisti indiscussi i prodotti tipici dell’artigianato isilese come il rame e ol tessuto cui sono state dedicate diverse mostre e laboratori. Non sono mancate le bancarelle con i frutti dell’attività orticola particolarmente fiorente in questo periodo dell’anno.

"Artis e ortus” si conferma dunque un’importante vetrina non solo per Isili ma per tutti il territorio. «La rassegna», ha detto il sindaco Luca Pilia, «si è ritagliata lo spazio che merita nelle manifestazioni autunnali che vengono promosse nell’isola. Successo di presenze e per le varie attrazioni che ci sono state per gradi e bambini». Coinvolgimento totale anche per le associazioni del paese, culturali e sportive che che hanno contribuito con diverse iniziative al successo di questa quarta edizione.

