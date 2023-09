«Artis e ortus è stato un successo» 

Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale per la manifestazione di domenica Artis e ortus. «Un ottimo risultato in termini di presenze e visitatori», ha detto il sindaco Luca Pilia. Oltre centotrenta espositori e quasi un chilometro e mezzo di percorso costellato da bancarelle e punti ristoro (ventisette in tutto).

A disposizione della gente prodotti, laboratori, visite al museo, al lago e alle tante abitazioni che hanno aperto i loro portoni. »Una manifestazione che mette in mostra i nostri prodotti, il nostro centro storico e la nostra cultura», ha aggiunto il primo cittadino, »sicuramente una ricaduta economica importante». Successo anche per le manifestazioni di intrattenimento come gli artisti di strada, i gruppi musicali, le maschere tradizionali sarde e per il primo torneo di murra che ha raccolto un buon numero di giocatori e centinaia di giovani che si sono raccolti attorno all’area adibita al gioco.

