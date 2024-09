Artis e Ortis fa, un successo: migliaia di visitatori invade le strade del centro 

Soddisfazione a Isili all’indomani della terza edizione di Artis e Ortus. Tanti i visitatori che hanno affollato per tutto il giorno le strade del paese, dalla principale, il corso Vittorio Emanuele, al centro storico, da via Garibaldi a via Umberto: un percorso lungo più di un chilometro con tantissime bancarelle di ogni tipo e per ogni gusto.

Punto di forza della manifestazione i vari punti ristoro che hanno proposto vari tipi di menu, da quelli tradizionali ai pasti da consumare camminando. Non è mancato l’intrattenimento che ha coinvolto i più piccini e i più grandi con laboratori, musica, spettacoli tradizionali e comici che hanno bloccato le persone sul ciglio della strada per godersi le esibizioni, complice il tepore delle prime giornate autunnali che hanno consentito ai presenti di trattenersi fino a tarda sera.

«Non si può dire quante persone ci siano state», dice il vicesindaco Enrico Melis: «Sicuramente erano tante. Potremo quantificare dopo il confronto con i commercianti, gli artigiani del posto e con quelli venuti da fuori».

Imponente lo spiegamento di forze dell’organizzaizone, che ha coinvolto giovani e meno giovani, associazioni, comitati, circoli. Tanti ragazzi hanno esposto i loro prodotti orticoli, altri hanno preparato un chiosco allietato dalla musica, altri ancora hanno organizzato il secondo torneo de Sa Murra. Nel corso della manifestazione è stato realizzato anche un murale dedicato all’orticoltura isilese.

