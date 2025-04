Artiglieria, lavori entro l’estate 

L’annuncio fa capolino sul sito del Comune di Nuoro. Ridà slancio a quella storica porzione di città, da tempo accostata alle polemiche e al chiacchiericcio. «Appalto aggiudicato per l’intervento denominato “Riqualificazione e restauro del fabbricato n. 36 all’interno del complesso dell’ex artiglieria - Campus universitario”», si legge nel sito dell’ente guidato dal commissario Giovanni Pirisi. A breve gli operai faranno la loro comparsa negli ampi spazi di viale Sardegna. Senza dubbio entro l’estate. Tutto possibile grazie all’affidamento dei lavori a una ditta siciliana, di Messina, per poco meno di un milione e 200 mila euro. Insomma, il sogno universitario continua grazie ai fondi in arrivo dal “Piano delle periferie”.

Il rilancio

In tanti avevano perso le speranze. Dopo il passaggio di consegne tra Esercito e Comune, ufficializzato quasi 5 anni fa, il progetto a misura di studente universitario era rimasto nel cassetto. Nessun disegno ambizioso all’orizzonte, per anni, ma solo immobilismo su un’area abituata all’abbandono. «Il campus si farà - sentenzia il commissario Giovanni Pirisi - l’obiettivo è che possa diventare un polo d’attrazione non solo per Nuoro ma per l’intera Isola. Sarà un’area di pregio, ne sono convinto». Pirisi puntualizza un aspetto, a suo dire un dettaglio imprescindibile: «Sorgeranno delle strutture che riqualificheranno il capoluogo, all’insegna della condivisione. Per intenderci, a valle dell’ex artiglieria, in viale del Lavoro, c’è uno stabile che sta realizzando la Camera di commercio e diventerà un’area di co-working, oltre alla sede del Distretto culturale del Nuorese. Ebbene, l’obiettivo è quello di far dialogare questi due spazi, campus universitario e sede del Distretto. Nuoro deve ripartire anche dalle sinergie».

Il futuro

La determina 1143 riaccende le ambizioni, quello slancio accademico che a queste latitudini appariva sopito. All’appello del Comune hanno risposto 38 imprese. Alla fine, i lavori nei sei ettari di viale Sardegna saranno affidati alla “Mega Edil Soc. Cooperativa”, con sede a Patti. «Nuoro merita un futuro universitario - dice Pirisi - questa dev’essere la volontà di tutti. Le zone interne devono potersi rilanciare, e sono convinto che queste infrastrutture siano fondamentali. La presenza di una sede universitaria ravviva il territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA