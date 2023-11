Artigiano vince 300 mila euro 

Sabato mattina è andato nella ricevitoria Murru di via Tortolì e ha chiesto al titolare se avesse qualche lavoretto edile da effettuare. Poi, come di consueto, ha acquistato un Gratta e vinci da 5 euro ed è rientrato a casa. Dopo aver rimosso la pattina argentata, il conto in banca è lievitato in un battito di ciglia. Un giovane di Bari Sardo ha vinto 300 mila euro con un tagliando della serie “Il Miliardario” e si è portato a casa il cospicuo premio. Peppino Murru, il titolare del bar tabacchi alla periferia nord dell’abitato, mantiene il più stretto riserbo sull’identità del vincitore, ma quel che è certo è che si tratta di un artigiano precario sulla trentina.

La storia

Stavolta la fortuna è sembrata meno cieca e ha baciato un ragazzo che lavora in proprio nell’edilizia. Il tagliando è stato acquistato sabato scorso. Curiose le circostanze con cui il giovane ha voluto accertarsi che quel biglietto da 5 euro fosse effettivamente vincente. Il ragazzo si è presentato in ricevitoria con la foto del tagliando salvata nella galleria del telefono, chiedendo al proprietario di verificare la vincita. Non se ne capacitava, ha chiesto più di una volta di verificare attraverso il terminale. Voleva sincerarsi che non si trattasse di un abbaglio.

«Ho scansionato il codice a barre sul terminale - racconta Peppino Murru - su cui mi è comparso un messaggio: “Biglietto validabile solo in banca”». Il titolare del tagliando aveva sì intuito di aver vinto, ma voleva essere certo prima di stappare lo champagne. Sotto la patina argentata c’era il 41 che poi ha ritrovato tra i 15 potenzialmente vincenti abbinato a 300 mila euro.

L’identikit

Incredulo e, forse, un po’ sotto shock per la vincita, il giovane ha ricevuto la conferma dal terminale della ricevitoria. Ora dovrà recarsi in banca e attendere i tempi per l’accreditamento della somma. Quella che poteva essere la solita routine di un fine settimana ha invece cambiato (in parte) la vita all’artigiano. «Ne acquistava qualcuno durante la settimana ma nulla di più», dice Murru dalla sua ricevitoria baciata dalla dea bendata. «In sei occasioni i clienti hanno vinto 10 mila euro, mentre capita spesso, durante la settimana, che vincano 1.000 euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA