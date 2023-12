Le eccellenze della Sardegna in vetrina a Milano, alla 27ª edizione di “Artigiano in Fiera”, l’importante Mostra Mercato dove, nello spazio riservato della Regione Sardegna, sono state esposte decine di aziende sarde in rappresentanza del settore dell’artigianato artistico e dell’agroalimentare, in un grande spazio espositivo di quasi mille e duecento metri quadri. Promosso dall’Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna e dal Cipnes-Gallura attraverso la divisione Agrifood e Marketing Territoriale Insula.

È stata un’occasione per esporre tutti i prodotti tipici e di qualità della nostra Isola, di metterli in vendita e offrire, ai moltissimi visitatori uno spaccato delle eccellenze sarde.

RIPRODUZIONE RISERVATA