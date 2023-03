Artigiani,  una tradizione che resiste 

«Possiamo dire che siamo in controtendenza con la crisi regionale degli artigiani o comunque abbiamo messo in campo iniziative per far conoscere le maestranze maddalenine e avvicinare i giovani a queste arti». Ad affermarlo è Stefano Cossu, delegato all’artigianato. C’è a La Maddalena una tradizione di artigiani, fabbri, falegnami, maestri d’ascia, velai, vetrai, tappezzieri, pasticceri, orafi (mestieri tramandatisi in bottega o appresi alla scuola allievi-operai dell’ex arsenale militare) che resiste. E sulla sua valorizzazione ed incentivazione sta puntando Cossu, particolarmente in relazione alla nautica.

«Abbiamo ottenuto, ad esempio, un contributo da parte della Regione di 350mila euro per la Scuola di maestri d’ascia (contiamo di aprirne per altri mestieri) che permetterà a 20 giovani di avvicinarsi a questo antico mestiere (abbiamo a La Maddalena 7 maestri d’ascia su 15 in Sardegna), che sta ripartendo con l’utilizzo di materiali green e con la richiesta di natanti unici». Ma c'è anche l’evoluzione dell’artigiano: «Come il calzolaio che diventa un customizzatore o un disegnatore di scarpe, o anche il riuso di vele trasformate in borse e abbigliamento».

Senza dimenticare i tappezzieri che lavorano soprattutto sui vari arredi delle imbarcazioni, e gli orafi. Nonostante tutto cresce la richiesta dell’unicità del prodotto che può garantire solo un buon artigiano.

E ad ottobre è in programma una la fiera dell’artigianato maddalenino.