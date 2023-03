Artigiani, serve un’altra area Pip 

Serramanna ha bisogno di un nuovo piano per gli insediamenti produttivi. Nella zona artigianale di Su Mattoni, lungo la Statale 196 Bis, a ridosso dello stabilimento conserviero della Casar, i lotti sono ormai esauriti e diventa impossibile dare risposte alle richieste di aree per l’insediamento di attività artigianali e commerciali. «Non esistono aree disponibili nei Pip 1 e 2, nè in diritto di superficie nè di proprietà». A portare all’ordine del giorno il caso dell’assenza di lotti nel Pip è stata la vicesindaca di Serramanna con delega alle infrastrutture, lavori pubblici e urbanistica, Moralvia Montis, nella seduta consiliare convocata per l’approvazione del bilancio di previsione.

Nuovi lotti

«È in corso da parte degli uffici l’acquisizione di un lotto assegnato a suo tempo e poi rifiutato», ha aggiunto la vicesindaca. A Serramanna le richieste di aree nei Pip comunali non si sono mai arrestate. «Ci sono altre realtà produttive pronte ad investire a Serramanna», conferma il sindaco Gabriele Littera. «Un lotto è stato di recente oggetto di riacquisizione al patrimonio del Comune e sarà quindi rimesso a bando per essere assegnato. Siamo interessati però ad ampliare l'area Pip ed a valutare con gli assegnatari che non hanno ancora costruito se hanno intenzione o meno di avviare i cantieri nel breve termine», aggiunge il primo cittadino.

Pip al completo

Sul Pip al completo interviene anche il capogruppo di minoranza Gigi Piano: «Auspichiamo la disponibilità di aree per chi volesse investire e creare posti di lavoro anche a Serramanna». Realizzata nei primi anni Duemila la zona artigianale Pip di Serramanna ha visto negli anni l’assegnazione di oltre trenta lotti. Altrettante le imprese (tra le altre: concessionarie di autovetture e mezzi agricoli, tipografie, artigiani, capannoni per il confezionamento e la trasformazione di prodotti agricoli) che nel Pip di Su Mattoni, in prossimità della Casar, hanno localizzato il centro della loro attività. Lotti anche di superfici non molto estese, per particolari iniziative imprenditoriali che non necessitano di grandi aree, a costi accessibili: ecco due punti di forza della zona Pip a ridosso della statale che conduce a Samassi.