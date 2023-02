Artigiani sardi “maestri d’eccellenza” 

Per gli artigiani sardi delle produzioni di lusso è giunta l’occasione di farsi conoscere, mettendosi in mostra come mai hanno fatto finora. Un’opportunità per un settore che nell’Isola, con le sue 268 aziende, rappresenta il 79,3 per cento delle 338 micro e piccole imprese totali del territorio, 539 addetti artigiani sui 798 complessivi nel comparto. Un bacino di talenti che animano tessile, abbigliamento, calzatura, sartoria, occhialeria, gioielleria e componenti del prodotto moda in Sardegna. Professionisti stilisti, sarti, produttori e designer di abiti, calzature e accessori d’abbigliamento. Ecco, punta su di loro Confartigianato Sardegna con il premio nazionale “Maestri d’eccellenza”, iniziativa promossa a livello nazionale e che vede la partecipazione di varie regioni.

Iniziativa

«Grazie alla prestigiosa iniziativa congiunta con Lvmh, Fendi e Camera nazionale della Moda italiana», sottolineano Maria Amelia Lai e Daniele Serra, presidente e segretario di Confartigianato Imprese Sardegna, «anche nell’Isola puntiamo a consolidare questa ricchezza produttiva e a costruire per i giovani un futuro di lavoro in un settore che unisce antiche tradizioni, innovazione, attenzione alla sostenibilità per realizzare capolavori apprezzati in tutto il mondo». L’obiettivo: sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della trasmissione del saper fare italiano nell’industria del lusso, a preservare competenze uniche e a formare giovani talenti. Potranno partecipare al premio artigiani, professionisti e aziende create almeno 12 mesi prima della partecipazione e ognuno potrà candidarsi per una sola categoria. Le iscrizioni sono già aperte e chiuderanno il prossimo 14 maggio.

Il concorso

Tre le sezioni del premio: “Maestro artigiano d’eccellenza”, dedicato ad artigiani esperti che si sono contraddistinti per la qualità dei loro progetti, per il percorso professionale, per la strategia di sviluppo e la trasmissione di savoir-faire legati alla tradizione e al patrimonio italiano. Questo premio è rivolto a professionisti e aziende con almeno 5 anni di esperienza alle spalle; “Maestro artigiano emergente d’eccellenza”, dedicato a talenti emergenti impegnati nell’artigianato e con un progetto promettente, creato almeno nei 5 anni precedenti all’iscrizione; “Maestro dell’innovazione d’eccellenza”, dedicato ad aziende e professionisti che si sono distinti per la loro capacità di innovazione, preservando conoscenze e competenze storiche e reinterpretandole in chiave moderna. Per partecipare disponibile questo link: https://sardegnaimpresa.it/premio-maestri-eccellenza-2023/