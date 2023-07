«Artigiani, la Regione stanzi altri fondi»  

Servono ulteriori 10 milioni di euro «per soddisfare le necessità delle imprese artigiane rimaste fuori dal bando 2023 della “legge 949”, la cosiddetta “legge artigiana” della Sardegna. La richiesta parte da Confartigianato, durante un incontro con l’assessore Gianni Chessa, nel quale si è parlato della situazione delle realtà che non sono riuscite ad avere accesso ai finanziamenti.

L’associazione ha voluto rimarcare la necessità di un ulteriore sforzo da parte della Regione, per supportare chi nell’ultimo anno e mezzo ha investito capitali propri e creato nuova e buona economia e che in questo strumento agevolativo ha riposto importanti aspettative.

I finanziamenti

Pochi giorni fa – spiega una nota – i 14milioni messi a disposizione dalla Regione, che hanno soddisfatto le necessità di circa 500 imprese artigiane, sono andati esauriti in poche ore, lasciando senza contributi diverse centinaia di imprese che in questi anni hanno effettuato investimenti per oltre 10milioni di euro, somme che sono andate a incidere in modo importante nei bilanci aziendali.

«Riconosciamo come in questi 4 anni gli assessorati all’Artigianato e al Bilancio abbiano messo a disposizione del settore oltre 71milioni di euro», affermano Fabio Mereu, vice presidente di Confartigianato, e Daniele Serra, segretario Regionale, «soddisfacendo le necessità di finanziamento di oltre 3mila aziende, che hanno ricevuto tra i 18 e i 25mila euro di contributo medio. Tale circuito virtuoso ha messo in moto un meccanismo di moltiplicazione attraverso il quale ogni euro messo a disposizione dalla legge, ne ha generato oltre 3. Investimenti poi spalmati sui territori e sulle altre categorie produttive e di servizi».

Il messaggio

«A tutte le forze politiche dell’Isola», aggiungono gli imprenditori, «chiediamo di collaborare affinché la legge degli artigiani sardi possa venire rifinanziata con questi 10 milioni di euro mancanti, per creare economia buona e per non abbandonarle le aziende al loro destino, e che diventi strutturale, in modo che le Pmi possano sempre contare su uno strumento agile, snello e, soprattutto, concreto». Grazie al fondo perduto fino al 40% e all’abbattimento dei costi di interesse, «la 949 è sinonimo di crescita delle imprese artigiane isolane».

