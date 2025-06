Artigiani in via di estinzione 

Le imprese artigiane in città lanciano un grido d’allarme: mancano lavoratori, non c’è ricambio generazionale e le scuole di specializzazione sono quasi assenti. Il quadro preoccupante è emerso dall’assemblea elettiva della Cna (Confederazione nazionale dell’artigianato e piccola media impresa) svoltasi sabato nei giardini di Casa Ruiu, a Nuoro. Una partecipazione record di imprenditori (sono quasi mille le aziende associate) ha fatto da cornice a un confronto acceso ma costruttivo. A dare il via ai lavori è stato il presidente uscente Patrizio Mughetti, poi riconfermato alla guida dell’associazione. Dai tanti interventi è emersa con chiarezza una realtà comune: le imprese faticano a trovare manodopera, in particolare qualificata, e la trasmissione dei mestieri da una generazione all’altra è ormai diventata un’eccezione.

I protagonisti

«I figli non vogliono più fare il mestiere dei padri», hanno ribadito in molti. A mancare non sono solo l’interesse o la motivazione, ma anche i percorsi formativi. Se in altre realtà della provincia il tema è quello dell’assenza di manodopera nel comparto turistico alberghiero, in città pesa lo stesso problema nel comparto trainante dell’edilizia. Ma anche falegnameria e altri settori. Una testimonianza emblematica è quella di Nico Cadoni, imprenditore edile: «Non c’è personale specializzato, non troviamo ragazzi da avviare nonostante appena entrano in cantiere vengono pagati 1.200 euro al mese senza esperienza. Io ho la fortuna di avere un figlio, che ha scelto di portare avanti l’azienda, ora alla terza generazione. Ma non possiamo crescere se non troviamo specializzati».

Anche Pasquale Taras, 63 anni, idraulico, lancia un appello preoccupato: «La mia azienda dovrà chiudere quando andrò in pensione, non ho nessuno che possa portarla avanti. Mio figlio ha scelto l’università. Non trovo operai da affiancare, né giovani interessati a imparare. Stiamo scomparendo in silenzio». Secondo la Cna le figure professionali più richieste riguardano l’edilizia e la metalmeccanica, in particolare muratori, carpentieri, e soprattutto saldatori. La carenza di personale specializzato si intreccia con un nodo cruciale: l’assenza di una rete formativa efficace di scuole professionali.

Il direttivo

Nell’assemblea un focus anche sulle difficoltà legate agli appalti, certificazione Soa, all’imprenditoria femminile, alla scarsa accessibilità al credito e ai rapporti istituzionali con Regione, Inps, Inail e Camera di commercio. L’assemblea ha rinnovato il gruppo dirigente: Patrizio Mughetti è stato confermato presidente, Ombretta Pinna vicepresidente, Alessio Manca, Isidoro Rubanu e Antonello Sanguinetti consiglieri. Giuseppe Zizi resta segretario provinciale. In chiusura, Mughetti ha lanciato un messaggio: «Se vogliamo salvare l’artigianato servono formazione, dignità per il lavoro manuale e politiche serie. Il sapere delle mani non può morire per mancanza di scuole e di prospettive».

RIPRODUZIONE RISERVATA