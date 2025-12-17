VaiOnline
Sa Manifattura.
18 dicembre 2025 alle 00:31

Artigiani in vetrina, al via Forme di Craft 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Prende il via domani alle 16, a Sa Manifattura, “Forme di Craft”, la rassegna dedicata all’artigianato nel tempo presente promossa da Craft, il laboratorio aperto dei saperi artigianali della Sardegna, progetto di Sardegna Ricerche nato da un percorso pluriennale di ricerca, documentazione e confronto diretto con artigiani, comunità e territori dell’Isola.

Forme di Craft si articola come una rassegna di incontri tematici che accompagneranno il pubblico nel corso del 2026, con focus dedicati ai diversi settori dell’artigianato sardo: dall’intreccio ai metalli passando per il tessile, la ceramica, il legno, l’oreficeria. Ogni appuntamento sarà occasione di restituzione pubblica del percorso fatto in questi primi tre anni e di riflessione sui nodi centrali del presente: documentazione e tutela dei saperi, trasmissione, relazione con le tecnologie, valore dell’heritage nelle produzioni contemporanee. Un modo per dare visibilità pubblica al lavoro svolto in tre anni a stretto contatto con artigiane e artigiani in tutta la Sardegna e ringraziarli.

L’incontro inaugurale di domani sarà dedicato alla presentazione della rassegna e del progetto Craft. Aprirà i lavori Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche, con un’introduzione sul senso e sugli obiettivi del laboratorio. Poi Silvia Marcis, responsabile del progetto per Sardegna Ricerche, racconterà Craft nei suoi primi tre anni di vita; Roberta Morittu, curatrice, accompagnerà il pubblico alla scoperta di manufatti, sequenze di lavorazione e materiali. Infine Stefano Follesa, docente all’Università di Firenze e responsabile scientifico del Laboratori di design degli spazi di relazione, approfondirà il tema del valore dell’heritage nelle produzioni di design contemporaneo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La storia

«Ridatemi la piastrina del mio Toto»

Trovata 9 anni fa tra i rottami del Dc-9: nessuno ha informato la moglie 
Ivan Murgana
L’emergenza

La Baronia sorride: restrizioni addio con le ultime piogge

Ripristinata l’erogazione per i campi Ma in Sardegna resta lo stato di crisi 
Gianfranco Locci
Lo scontro

Mannaia sui Comuni montani, l’Isola protesta

Piano del Governo: passerebbero da 234 a 74. La Regione: scelta ingiusta 
Manovra

Pensioni, il Governo fa dietrofront

La premier annuncia correzioni in corsa su riscatto della laurea e finestre di accesso 
La giornata

Lo sciopero lascia a terra i sardi

Cancellazioni e ritardi fino a tre ore, la continuità territoriale si ferma 
La guerra in Ucraina

Putin sfida i «porcellini europei»

Lo zar: speravano che crollassimo. Nel weekend delegazione di Mosca a Miami 
Il caso.

Zes in Sardegna, si rischia il flop

Allarme delle aziende sulle risorse insufficienti, gli incentivi non sono vantaggiosi 
Luca Mascia