Artigiani in vetrina, al via Forme di Craft 

Prende il via domani alle 16, a Sa Manifattura, “Forme di Craft”, la rassegna dedicata all’artigianato nel tempo presente promossa da Craft, il laboratorio aperto dei saperi artigianali della Sardegna, progetto di Sardegna Ricerche nato da un percorso pluriennale di ricerca, documentazione e confronto diretto con artigiani, comunità e territori dell’Isola.

Forme di Craft si articola come una rassegna di incontri tematici che accompagneranno il pubblico nel corso del 2026, con focus dedicati ai diversi settori dell’artigianato sardo: dall’intreccio ai metalli passando per il tessile, la ceramica, il legno, l’oreficeria. Ogni appuntamento sarà occasione di restituzione pubblica del percorso fatto in questi primi tre anni e di riflessione sui nodi centrali del presente: documentazione e tutela dei saperi, trasmissione, relazione con le tecnologie, valore dell’heritage nelle produzioni contemporanee. Un modo per dare visibilità pubblica al lavoro svolto in tre anni a stretto contatto con artigiane e artigiani in tutta la Sardegna e ringraziarli.

L’incontro inaugurale di domani sarà dedicato alla presentazione della rassegna e del progetto Craft. Aprirà i lavori Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche, con un’introduzione sul senso e sugli obiettivi del laboratorio. Poi Silvia Marcis, responsabile del progetto per Sardegna Ricerche, racconterà Craft nei suoi primi tre anni di vita; Roberta Morittu, curatrice, accompagnerà il pubblico alla scoperta di manufatti, sequenze di lavorazione e materiali. Infine Stefano Follesa, docente all’Università di Firenze e responsabile scientifico del Laboratori di design degli spazi di relazione, approfondirà il tema del valore dell’heritage nelle produzioni di design contemporaneo.

