Artigiani in strada: «Siamo in ginocchio per il caro carburante» 

Strade sempre più difficili da percorrere visto il caro carburante che sta mettendo in ginocchio anche il Sulcis. Ieri la protesta simbolica e pacifica lungo la statale 195, cuore del basso Sulcis a San Giovanni Suergiu. Un folto gruppo di cittadini e artigiani e commercianti del territorio ha voluto ribadire che «in queste condizioni non si può andare avanti».

In crisi

La protesta è stata organizzata da Ivan Garau che da anni cerca di portare avanti le battaglie delle partite iva e degli artigiani del territorio: «Cambiano i musicisti ma la musica non cambia, non c’è nulla da fare la situazione e drammatica, il caro carburante è il colpo di grazia. I costi di gestione delle aziende sono alle stelle. Penso sia arrivato il momento di dire basta, noi siamo numeri, siamo carni da macello.

Tra i partecipanti che sono arrivati da tutto il territorio anche Daniele Vacca, artigiano della zona industriale Sa Stoia di Iglesias: «Siamo qui perché la situazione è terribile - dice - oltre tutte le tasse che già dobbiamo pagare, ci troviamo anche con questi aumenti del gasolio e della benzina. La situazione sta diventando veramente insostenibile per noi artigiani. Gli aumenti si ripercuotono sulle materie prime, quindi sta diventando sempre più difficile mandare avanti un’azienda. Siamo qui a protestare oggi per far capire che la situazione è ingestibile e chiedere a chi di dovere deve prendere dei provvedimenti perché così non si può più andare avanti». Gabriella Pala, che gestisce una lavanderia a Sant’Antioco, ha decido di aderire «perché queste problematiche colpiscono tutti indistintamente. Dopo anni di attività fuori Sardegna, ho deciso di investire qui, ma devo fare i conti con il costo dell’elettricità più cara rispetto al resto della penisola». Alla manifestazione anche alcuni pensionati come Giancarlo Mattana: «Il gasolio lo utilizziamo anche noi ed è troppo caro. Sono qui anche per la sanità perché per fare un'ecografia ci vuole un anno di attesa oppure pagare 300 euro per non dover aspettare».

In strada

La protesta non ha creato disagi alla circolazione se non qualche rallentamento: purtroppo i partecipanti non erano tantissimi e su questo è molto duro Danilo Coni, pizzaiolo di Carbonia: «Bisogna venire a manifestare, non lamentarsi sui social e stare a casa, – dice – poi non lamentatevi delle conseguenze. Cosa lasciamo ai nostri figli i debiti? Tutti questi aumenti si ripercuotono sul consumatore finale».

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