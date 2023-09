Artigiani in festa per le Cortes 

Grande successo nel fine settimana per Artes in bidda a Orani. L'evento dedicato ad artisti e artigiani locali e Marianna Bussalai ha riscosso un ottimo risultato tra dimostrazioni, sartoria, ricamo, lavorazione del cuoio, del sughero, del legno, ma anche gastronomia, incontri, concorsi, mostre, musica e balli, antichi giochi in legno e luoghi di interesse.

Le Cortes hanno spalancato i cancelli sabato mattina. A dare il via l'incontro "Marianedda de sos battor moros. Orani patrimonio materiale e immateriale: nuove strategie di promozione". «Questa edizione, dedicata a Marianna Bussalai, ci ha restituito un'enorme soddisfazione. Donna letterata e politica antifascista, nota anche come "Mariannedda de sos battor moros" in quanto convinta sardista è stata omaggiata», dice l'assessora alla Pianificazione urbana e assetto del territorio, Mariaelisa Marongiu. Si è inoltre tenuta la sesta edizione del Campionato sardo del muratore e poi tanta cultura tra convegni ed esposizioni con l'apertura della Pinacoteca Delitala e la casa museo dell'artista, le miniere Imifabi e Mafferi sarda silicati.

