Artigiani e imprese, numeri da brividi 

Negli ultimi 10 anni il numero degli artigiani è crollato; dal 2012 al 2023 (precisa l’ufficio studi della Cgia di Mestre) Oristano ne ha perso 1.058. Da 4.460 si è scesi a 3.402 pari a meno 23,7%; il dato colloca Oristano nella 39esima posizione tra le 103 province, delle sarde è quella che perde di più; rispetto alla media regionale è sopra di 2,6 punti e di 1,7 a quella nazionale.

L’analisi

Il titolo dell’Associazione artigiani e piccole imprese Mestre, “Aaa, artigiani cercasi. Ormai abbiamo più avvocati che idraulici” calza anche per questo territorio dove trovare un avvocato non è difficile (in provincia sfiorano i 400) mentre diventa complicato chiamare un idraulico, fabbro, elettricista o serramentista. Occorre sperare nel passaparola; girando per la città, ma anche nei paesi della provincia, si può notare che le botteghe artigianali sono ormai sparite come pure le attività storiche: orologiai, sarti, tappezzieri, corniciai e tante altre. Faticano nonostante le attività promozionali patrocinate dal Comune anche i ceramisti, eredi dei figoli ai quali per antico e solido amore venne dedicata una via della città.

L’evoluzione

Marco Franceschi, direttore della Confartigianato oristanese: «In sintesi siamo all’evoluzione della specie, l’artigiano ha perso il tratto identificativo che aveva caratterizzato un’epoca per assumerne un altro al passo con i tempi. L’artigianato perde numeri ma se è sparita la bottega nel centro storico, nelle zone commerciali si può trovare l’edizione aggiornata dei sarti, dei vetrai, degli orafi eccetera. Contribuisce non poco anche un insufficiente ricambio generazionale, il boom del commercio elettronico, il costo pesante degli affitti per non parlare delle tasse che portano tanti artigiani a chiudere bottega».

Imprese in crisi

Se per gli artigiani è dura, anche per le imprese non è da meno. Movimprese, che annoiata iscrizioni e cancellazioni, precisa che nel secondo trimestre 2024 le imprese registrate sono 13.899 di cui 12.225 attive: nello stesso trimestre 2023 le registrate erano 14.454 e le attive 12.770. In un anno 555 aziende hanno chiuso, più di una al giorno. Un altro dato. Nel 2009 la Camera di commercio di Oristano “gestiva” 15.254 piccole e medie aziende di cui 13.944 attive; in 15 anni la perdita è stata di 1.355 unità operative, più di 7 al mese. «Purtroppo l’Oristanese paga in maniera pesante la debolezza industriale e l’inespressa potenzialità turistica e agroalimentare», conclude Nando Faedda, vice della Camera di commercio Cagliari-Oristano.

RIPRODUZIONE RISERVATA