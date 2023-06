Artigiani, è boom di tassisti ed estetisti 

Ecco la rivoluzione che non ci saremmo aspettati. Cinque anni dominati da pandemia, guerra e crisi economica sono riusciti a stravolgere il mondo del lavoro, facendo emergere nuove figure moderne e tecnologiche e affossando contemporaneamente quelle ormai fuori tempo.

A guardare invece il mercato dell’artigianato, fotografato dall’indagine di Unioncamere e InfoCamere, la questione sembra ribaltarsi con l'esplosione di professioni tradizionali a scapito di quelle ad alto tasso tecnologico.

Benessere e trasporti

Dall’indagine sui registri per le imprese in Italia sembra non avere crisi la cura del corpo, la manutenzione della casa, la mobilità, ma anche la cura del verde e l’offerta di servizi digitali. Al contrario, trovano sempre meno spazio trasportatori, elettricisti, falegnami, servizi di lavanderia, panettieri e idraulici.

In termini assoluti, il mestiere che ha fatto segnare l’espansione più consistente (8.802 imprese in più negli ultimi 5 anni) è quello degli estetisti, in cui sono inclusi i tatuatori e nail shop. A seguire troviamo muratori (+3.451), tassisti (+2.339), serramentisti (+2.234) e giardinieri (+1.934). Sulla scia della trasformazione digitale crescono anche gli specialisti in servizi ICT (1.317 imprese in più), espressione dei nuovi mestieri legati ad attività come l’e-commerce o la cyber sicurezza.

Fuori moda

Gli ultimi cinque anni hanno inciso sui mestieri artigiani anche in negativo, riducendo il perimetro numerico di alcune attività. I più colpiti sono stati i piccoli trasportatori, diminuiti di 10.784 unità. A grande distanza seguono gli elettricisti (-4.281), i parrucchieri e barbieri (-4.056) e i falegnami (-3.503).

Mettendo sotto la lente le variazioni percentuali i dati fanno emergere dinamiche in alcuni casi diverse. Se gli estetisti si confermano il settore con l’incremento più elevato anche in termini relativi (+24,8% nel quinquennio), al secondo posto per crescita più sostenuta salgono i tassisti (+19,2%) e ancora di più emergono gli specialisti ICT (+12,5%).

Sul fronte opposto della graduatoria, la variazione percentuale più significativa è quella delle imprese di lavanderia (diminuite del 21%) che, seppur di poco, supera quella dei trasportatori (-20,6%). Nel gruppo dei settori con riduzioni a due cifre troviamo poi i falegnami (-19%), i calzolai (-18,1%) e i panettieri (-10,9%).

