Artigiani digitali, il futuro è già qua 

Riapre nel segno dell’intelligenza artificiale la grande vetrina della terza edizione della “Maker Faire Sardinia”. La fiera degli artigiani digitali, organizzata dal Fab Lab di Olbia, si muove verso scenari futuri e apre alla rivoluzione dell’A.I. di tipo generativo. Connettere idee e persone, la manifestazione diventa sempre più internazionale. «La definirei un calderone tecnologico di arte e cultura – ha detto Antonio Burrai, ingegnere e presidente del Fab Lab Olbia al suo decennale – che ha tra gli obiettivi soprattutto quello di mettere in contatto artigiani digitali e creator con enti che possano agevolare il loro percorso professionale».

Gli espositori

Sessanta stand e venti laboratori attivi, la manifestazione cresce e fa il boom di visitatori segnale dell’interesse verso la cultura maker e le sue applicazioni: tra le sale museali grande spazio alla tecnologia 3D nella rivisitazione della filiera tessile con diversi designer stranieri come Barbara Rakovska’ e Dineshkumar Gunasekaran fino ai droni marini del danese Joergen Friis, responsabile del Fab lab Aeroe. La stampa 3D protagonista anche di gran parte dei lavori presentati dalle scuole: l’oggettistica realizzata a partire da materiali di riciclo come la plastica - Liceo Dettori di Tempio e Ipsia di Tortolì – , la digital food dell’Ipssar di Arzachena. Nell’edizione che ha privilegiato i contenuti, uno spazio speciale è stato dedicato all’incontro con l’associazione internazionale Wi3DP (Women in 3D printing ), donne provenienti da varie parti del mondo, unite per contare di più all’interno del mercato STEM e nella produzione 3D. Tecnologia e passione per il gaming e il cosplay: dal collettivo Ghostbusters Sardegna, sette acchiappafantasmi provenienti da tutta l’Isola che da provetti artigiani digitali ricostruiscono tutti gli oggetti e abiti di scena che hanno fatto della pellicola un cult mondiale, fino al gruppo di giovanissimi del Minecraft Olbia, che attraverso il famoso gioco dei “mattoncini” si ingegnano in ambiziose riproduzioni, non ultima quella del Museo Archeologico della città. Parte integrante dell’evento i numerosi talk, fruibili in streaming, e la tavola rotonda, in programma oggi pomeriggio, sul tema dell’intelligenza artificiale.

