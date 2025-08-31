Artigiani alla conquista di parco Matteotti 

Non è bastato l’intervento di riqualificazione per tenere lontano i balordi. Il parco Matteotti in via D’Annunzio è spesso meta di vandali e teppisti: l’ultimo episodio nelle scorse settimane quando i carabinieri hanno arrestato un minorenne per spaccio.

La rinascita

Così adesso, per restituire il giardino alle famiglie, il parco si prepara a diventare scenario di una serie di iniziative. La prima in programma da venerdì a domenica, è l’edizione inaugurale di Pinta Quartu, la bottega artigiana d’autore organizzata dal centro commerciale naturale Sant’Elena Imperatrice con la direzione artistica di Carlo Angioni. Tre giorni all’insegna dell’arte dei maistus, assieme a musica, spettacoli e tanto altro.

«Pinta Quartu vuole contribuire alla rinascita della nostra città e del suo giardino che ne fa parte integrante», spiega il presidente del centro commerciale naturale Sant’Elena Imperatrice, «per fare di Quartu una città sempre più viva, per dipingere insieme il suo futuro. Ringraziamo l’amministrazione comunale per questa opportunità».

Il programma

Si parte venerdì alle 18, e si andrà avanti fino alle 24, con l’apertura degli stand. Saranno presenti oltre venti espositori tra artigiani vari, mastri birrai ed eccellenze in vari settori, oltre alle degustazioni e agli stand enogastronomici. Ad accogliere i più piccoli ci sarà il grande orsacchiotto Ted a cura di Let’s rox animazione. E ancora body painting per grandi e piccini a cura del Battagliero. Dalle 18 alle 19 spazio al dj set seguito da Tomorrow is Now Music & Performing art con i giovani emergenti Davide Mura e Giacomo Scanu, voce e chitarra, Chris Khar (Emanuele Carrus), Aka Starlight (Francesca Ponti) e Mars Skilled (Marco Succa). Ancora musica con la Nuit Tzigane in concerto e un altro dj set.Si prosegue sabato sempre con le botteghe artigiane, i dj set e la musica. Con Topolino e Minni di Let’s rox animazione e con il concerto dei Cattivik.

Lo spirito

«La Pinta è un’antica unità di misura» dice il direttore artistico Carlo Angioni, «ma è anche la radice della parola Pintadera, antico manufatto artigiano e “Pintai” in sardo significa dipingere, quindi “Pinta Quartu” vuole essere un’esortazione a dare spazio all’immaginazione e “dipingere” la Quartu che vorremmo».

La tre giorni di festa si chiude domenica con il solito programma, sempre dalle 18 alle 24, a cui si aggiungerà la parata medioevale dei Memoriae Milites, rivisitazione storica in costume e musiche e danze medioevali. E ancora Silent disco e dj set con Marco Cabras e Macaco.

