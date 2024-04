Artigiani al “Pink Market”, il mercatino della solidarietà 

Oggi dalle 10 alle 15 l’appuntamento a Palazzo Doglio con il Pink Market, il mercatino della solidarietà che unisce l'arte, l'artigianato sardo e la beneficenza. Tantissimi gli espositori che metteranno in vendita le loro creazioni – dai gioielli alle borse agli accessori dipinti a mano - in collaborazione con il progetto charity “Un Camper per la Prevenzione”. Il ricavato dell’iniziativa servirà infatti per l’acquisto di un ambulatorio mobile per mammografie ed ecografie che verrà impiegato per rendere più accessibili i test di screening alle donne in diverse località dell'Isola. Ogni acquisto effettuato contribuirà direttamente a sostenere servizi di prevenzione e sostegno per combattere il tumore al seno.

