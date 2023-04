Artigiani al lavoro, musica e sport nel fine settimana  

Si inizia sabato mattina con laboratori dedicati al fumetto e al cuoio. Dalle 9.30 alle Terme e nella Casa Aragonese le visite guidate a cura della Coop Forum Traiani. Dalle 10 alle 12 sarà proposta “Erbas”, una passeggiata alla scoperta delle erbe e delle piante della cultura sarda. In programma anche visite guidate alla cava di trachite e alla chiesa di San Lussorio. Spazio allo sport con “Tirso in Kayak” a cura dell’associazione Kayak Fordongianus.

Fordongianus si prepara ad accogliere turisti e visitatori per la quarta edizione di “Mestieri, passioni e sapori a Forum”. Un fine settimana intenso che vedrà gli antichi saperi e mestieri protagonisti assoluti. Tante le proposte della Pro Loco in collaborazione con il Comune, guidato da Serafino Pischedda, e con il patrocinio di Regione e Fondazione di Sardegna. Oltre alle esposizioni nelle 15 antiche dimore aperte ai visitatori, 10 artigiani proporranno laboratori esperienziali, e poi visite guidate nel territorio, sport e musica.

Fordongianus si prepara ad accogliere turisti e visitatori per la quarta edizione di “Mestieri, passioni e sapori a Forum”. Un fine settimana intenso che vedrà gli antichi saperi e mestieri protagonisti assoluti. Tante le proposte della Pro Loco in collaborazione con il Comune, guidato da Serafino Pischedda, e con il patrocinio di Regione e Fondazione di Sardegna. Oltre alle esposizioni nelle 15 antiche dimore aperte ai visitatori, 10 artigiani proporranno laboratori esperienziali, e poi visite guidate nel territorio, sport e musica.

Sabato

Si inizia sabato mattina con laboratori dedicati al fumetto e al cuoio. Dalle 9.30 alle Terme e nella Casa Aragonese le visite guidate a cura della Coop Forum Traiani. Dalle 10 alle 12 sarà proposta “Erbas”, una passeggiata alla scoperta delle erbe e delle piante della cultura sarda. In programma anche visite guidate alla cava di trachite e alla chiesa di San Lussorio. Spazio allo sport con “Tirso in Kayak” a cura dell’associazione Kayak Fordongianus.

Alle 11 (stessa cosa domenica) l’apertura del punto ristoro della Pro Loco. Nel corso del pomeriggio musica itinerante e i laboratori dedicati al ricamo e quello esperienziale sulle pratiche di erbe. Per i bambini ci saranno i giochi gonfiabili. Alle 20 “Amornias de ballu” e apertura del punto ristoro. A seguire Dj set.

Domenica

Il giorno dopo si inizia alle 8.30 con il Trail Terme Montana, l’escursione in Mtb. Dalle 9.30 laboratori sulle costruzioni in legno, di oreficeria, di cestineria. Anche in questa giornata visite alla cava di trachite, ai beni archeologici, escursioni sul Tirso, gonfiabili e spettacolo itinerante. Nel corso della serata balli e canti e Dj set. Per informazioni sui laboratori esperienziali si può inviare un messaggio su Whatsapp al 348 8081374.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata