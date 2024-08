Artigiane dell’intreccio in missione Friuli 

L’associazione Beranu di Urzulei raddoppia. Non solo la fiera del Salt, in Spagna, ma quest’anno la formazione culturale parteciperà anche alla fiera internazionale di Polcinigo, in Friuli. Lo stand di Beranu verrà allestito accanto a quelli degli espositori polacchi e francesi. Il gruppo porta avanti con maestria la lavorazione dell’asfodelo, una tradizione ultracentenaria. Il progetto dell’associazione punta a valorizzare l’arte della cesteria. Urzulei è un centro celebre anche per l’arte dell’intreccio, su fattorgiu, lavorazione artigianale della pianta di asfodelo (iscraria), da cui si ottengono cestini e canestri. In passato le donne del paese praticavano la nobile arte anche come fonte di reddito, affrontando talvolta lunghi viaggi per promuovere e vendere qualche cesto. L’associazione, presieduta da Patrizia Lorrai, propone, da anni, corsi di preparazione condotti da un’artigiana del paese, Luigina Lorrai (84) per tramandare l’arte dell’intreccio, un patrimonio culturale che altrimenti rischierebbe di andare perduto. La signora si è resa disponibile per tramandare i segreti dell’arte dell’intreccio e attualmente sta lavorando ad alcuni produzioni che rientrano nell’ambito di un progetto regionale. Lo scorso anno signorina Luigina ha fatto parte della delegazione volata in Spagna, dove le sue creazioni hanno suscitato grande interesse. (ro. se.)

