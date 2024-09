Artigiane dell’asfodelo in Friuli 

L’arte dell’intreccio dell’asfodelo in vetrina a Polcenigo. La maestria delle donne di Urzulei ha riscosso successo alla 351esima edizione dell’antica fiera del Thest, manifestazione internazionale che si è svolta nella provincia di Pordenone dal 31 agosto al primo settembre. A rappresentare la Sardegna è stata l’associazione Beranu. Anche quest’anno l’essenziale figura di Luigina Lorrai, 84 anni, ha affascinato cestai e visitatori, rimasti stregati dai lavori esposti. Oltre a far conoscere a un pubblico internazionale la lavorazione dell’asfodelo, la delegazione di Urzulei ha sfoggiato l’abito tradizionale, particolarmente apprezzato durante la sfilata di chiusura della fiera, condivisa con cestai provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. Oltre a Luigina Lorrai hanno preso parte alla manifestazione anche le artigiane Pasqualina Murru, Agostina Cabiddu e Maria Mesina. Prossima tappa a ottobre in Catalogna. (ro. se.)

