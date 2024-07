Artigianato, torna il mercato degli hobbisti 

Dal primo agosto a Carloforte si parte con il mercatino degli hobbisti, via Solferino si trasformerà in “Via dell’arte” per accogliere le produzioni degli artigiani locali, sempre molto ricche e variegate.

Un appuntamento fisso dell’estate a Carloforte che si riproporrà ogni giovedì sera fino al 12 settembre, dalle 19 alle 24. Il mercatino serale degli hobbisti è molto apprezzato dai turisti e dai visitatori che passeggiando in una delle zone più caratteristiche del centro di Carloforte hanno l’occasione di apprezzare e acquistare le produzioni locali degli hobbisti che spaziano dall’oggettistica, alle ceramiche, alle stampe, con una grande varietà di proposte. Gli stalli a disposizione di chi vuole esporre i propri manufatti sono otto, da quattro metri quadri ciascuno. Per poter partecipare come espositori al mercatino degli hobbisti di Carloforte è necessario presentare domanda al Comune, il termine ultimo è il 29 luglio. Poi si inizierà con la "Via dell’arte”, un modo per promuovere le produzioni locali animando la serata del giovedì in via Solferino per tutto il proseguo della stagione estiva, con sette appuntamenti settimanali fino a metà settembre.

