Artigianato sardo in mostra 2 mesi 

Sessantaquattro edizioni e ancora tanto da mettere in mostra. Nel centro fieristico di 2.500 metri quadrati oggi ci sono 114 artigiani che rappresentano 13 settori: una vetrina dell’eccellenza regionale che continua a raccontare storie di mani, tradizione e futuro. Sono i numeri della Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna che resta aperta sino al 14 settembre. «Sessantaquattro anni e non sentirli - ha detto il sindaco, Donato Cau – ma evidenzio come esista la necessità di credere sempre più in una rassegna che è motore culturale ed economico per il territorio». Anche l’assessore Francesco Serrenti ha voluto salutare la quinta edizione della fiera di questa amministrazione comunale, ribadendo i valori di continuità e inclusione: «I veri protagonisti sono gli artigiani, lo sono con passione e identità». A portare il sostegno della Regione l’assessore al Tirismo, Franco Cuccureddu, che ha sottolineato «l’investimento per mantenere viva questa e altre iniziative simili». A firmare l’allestimento 2025 l’artista Carlo Atzeni; presente anche l’Università di Cagliari con il docente Ivan Blecic che ha messo in luce l’affinità tra il lavoro artigianale e quello progettuale. Ospite d’onore il Comune Sinnai, con i suoi celebri cestini. ( s. c. )

