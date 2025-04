Artigianato sardo, due miliardi e mezzo di valore aggiunto 

In Sardegna il valore aggiunto delle imprese artigiane arriva a 2 miliardi e mezzo, quota che rappresenta il 7,8% del complessivo regionale. L’Isola si colloca così all’ottavo posto nella classifica nazionale, raccogliendo una percentuale superiore alla media italiana.

Il dato arriva da Confartigianato Sardegna, con il presidente Giacomo Meloni che legge il valore in chiaroscuro. «Scontiamo ancora gap infrastrutturali importanti, ma è necessario innovare e investire in conoscenza per far crescere il tessuto produttivo, le imprese e i dipendenti». L’analisi arriva dall’Ufficio studi dell’associazione regionale che ha messo sotto la lente il Sistema formato dalle 34mila imprese artigiane sarde rielaborando i i più recenti dati del Centro

Studi Tagliacarne.

In Italia, il comparto produce 108 miliardi di euro e incide per il 6,6% su totale del valore aggiunto complessivo. In termini percentuali, la classifica guidata è dalle Marche (11,5%), segue il Trentino (10,8%). Chiude il Lazio con solo il 2,7%. In termini assoluti, invece, davanti a tutti c’è la Lombardia con 21 miliardi e 300 milioni, seguita dal Veneto (14 miliardi e 300 milioni). Ultima posizione per la Valle d’Aosta con 331 milioni. In Sardegna, con 870 milioni di valore aggiunto prodotto, pari all’8,9% sul totale provinciale, ci sono Sassari e Gallura, trentunesima a livello nazionale. Al secondo posto la provincia di Cagliari (89° in Italia) con 584 milioni di euro, pari al 5,4% del prodotto provinciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA