Artigianato, nell’Isola crisi infinita 

Il 2024 rischia di essere il sedicesimo anno consecutivo di declino per il settore artigiano nell’Isola. La Sardegna, infatti, continua a mostrare una debolezza strutturale che le impedisce di tenere il passo con la media nazionale. Il rischio è dunque che questa tendenza si consolidi. È quanto emerge dall’ultimo rapporto “L’economia della Sardegna e il ruolo delle imprese artigiane”, realizzato dal centro studi della Cna Sardegna e presentato ieri a Cagliari.

I numeri

Dall’inizio della crisi globale del 2008 a oggi, l’Isola ha perso oltre il 21% delle sue imprese artigiane, passate da 43.000 a circa 34.000. Solo nell’ultimo anno, la Sardegna ha visto la chiusura di 1.700 attività, soprattutto nei settori del commercio, del manifatturiero e dei trasporti.

A fine primo semestre 2023, le aziende artigiane sarde hanno registrato un ulteriore calo dello 0,3%. Anche se il settore delle costruzioni ha tenuto, nonostante l’attenuarsi degli effetti del Superbonus, il quadro resta negativo e segna una flessione costante della micro imprenditoria sarda.

«La Sardegna – spiega il segretario regionale Cna, Francesco Porcu - continua a mostrare, da un punto di vista economico, condizioni di endemica debolezza. Rispetto al periodo pre-pandemico, abbiamo recuperato in parte la ricchezza prodotta, ma con percentuali inferiori sia alla media nazionale che a quella delle altre regioni del Sud. Ecco perché chiediamo che la legislatura in avvio porti finalmente un cambio di passo e azioni di grande discontinuità, altrimenti rischiamo di perdere il treno dello sviluppo».

Il dossier della Cna Sardegna riporta che nel 2023 l’economia isolana ha visto una crescita del Pil dello 0,9%, grazie agli investimenti nel settore delle costruzioni. Le prospettive per il 2024 sono però meno rosee, con una previsione di incremento del Pil ridotta allo 0,5%, complici il rallentamento degli incentivi fiscali legati al Superbonus e la fine del meccanismo di cessione del credito d’imposta.

Criticità

Inoltre negli ultimi anni l’isola è stata colpita dall’aumento dei prezzi, classificandosi terza in Italia per incremento del costo della vita. Una situazione che ha inciso sul potere d’acquisto delle famiglie, già provate da anni di difficoltà economiche. «Abbiamo avuto un’inflazione tra le più alte d’Italia nel periodo pre-pandemico e successivo, ma di recente, nonostante la discesa dei prezzi, il costo del denaro è rimasto alto», sottolinea Porcu. Il mancato calo dei tassi di interesse, infatti, si traduce in un costo del credito elevato, frenando ulteriormente la capacità di investimento di famiglie e imprese.

Ma nonostante il quadro complesso «gli atti di programmazione economica oggi devono tener conto della transizione ecologica e della rivoluzione digitale», afferma Porcu. «Dobbiamo cambiare molto, farlo bene e in fretta. È necessario impiegare le risorse disponibili in modo virtuoso per riportare l’economia regionale su un sentiero di sviluppo solido».

Anche il presidente regionale della Cna, Luigi Tomasi, condivide l’urgenza di una svolta: “I prossimi 5 anni saranno decisivi per indirizzare sui giusti binari il sistema Sardegna e imprimere un nuovo processo riformatore».

RIPRODUZIONE RISERVATA