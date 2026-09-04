Artigianato, mostre e folk alla sagra del pane e del pomodoro 

Al via stasera a Maracalagonis la sagra del “Pane e del pomodoro” all’insegna dell’artigianato, della buona cucina, delle mostre, del folk e della musica. Organizza la Pro Loco col contributo del Comune e la collaborazione di diverse associazioni locali. Da visitare il laboratorio de “sa fregula”, de “su gatto” e de “is culixionis”, de “Sa tomata maresa”, la mostra degli abiti tradizionali, de “su strex’e fenu”, della ceramica, quello sartoriale e del ricamo.

E, ancora, la mostra “Un Mare di colori”, l’esposizione dei lavori realizzati con la tecnica de “Su Puntu Vanu”, il museo “Prezioso scrigno”, la mostra di mezzi storici e vintage a due e quattro ruote, l’esposizione dei lavori realizzati dai ragazzi del Centro Cars, la mostra e la rappresentazione “In Dì De Dollu”. Poi oggi alle 21,30 la musica con “Big Mama band dance music”. Domani dalle 10 alle 11 la degustazione di bruschette con pomodoro accompagnate dai vini della Cantina locale e dall’intrattenimento musicale a cura di Melissa Raffo. Alle 13 il pranzo. In serata la preparazione de sa “Cunserva”.

Alle 19 tra le vie del paese i gruppi Folk “A Passu Antigu” di Burcei e “I Nuraghi” di Sestu. Alle 21 il concerto dei Moses&bnd. (ant. ser.)

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