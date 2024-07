Artigianato, memoria del tempo 

«Il periodo della fiera è di festa per la nostra comunità e per l’intero Parte Montis». Queste le parole del sindaco Donato Cau soddisfatto subito dopo il taglio del nastro che ha inaugurato ieri la 63esima edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, aperta al pubblico sino al 22 settembre. Ospitata nei 2500 metri quadri di spazio espositivo di piazza Martiri della Libertà. Il primo cittadino ha anche evidenziato come «Mogoro e i mogoresi vogliono essere conosciuti per i prodotti artistici unici e di qualità, che ogni anno vengono esposti nella nostra Fiera. Questa è la nostra ricchezza, insieme al nostro paesaggio e non siamo disponibili a farci imporre progetti che possono comprometterlo». La memoria del tempo il filo conduttore dell’allestimento, curato dai progettisti del dipartimento di architettura dell’Università di Cagliari, guidati da Silvia Mocci e Carlo Atzeni.

La vetrina

Gli espositori sono 107, compresi gli operatori dell’agroalimentare, con gli gli artisti artigiani che per quasi due mesi esporranno le loro opere. «Come in un’opera con più autori, abbiamo aggiunto un pezzo, scritto un capitolo nuovo del libro che è la Fiera dell’artigianato artistico – sottolinea Carlo Atzeni-. Abbiamo usato molto materiale presente, puntando su quello più povero, il legno di abete, molto solido, sostenibile e che può durare per decenni o essere smontato e riutilizzato per qualsiasi altra esigenza del Comune. L’altro elemento sul quale abbiamo impostato il progetto è il concetto del tempo, fondamentale per realizzare pezzi unici come quelli esposti. Il valore del tempo è anche arte che si tramanda, sapere che si sviluppa e si evolve. Per celebrare tutto ciò, abbiamo voluto dodici clessidre posizionate in punti diversi della Fiera e con tempi diversi». Anche quest’anno si punterà sul biglietto cumulativo, con le abbinate fiera, siti culturale e musei del territorio come Il Nuraghe Cuccurada, il museo Turcus e Morus, il Geo museo ed il museo del pane. Importanti le azioni promozionali e di comunicazione sul sito https://www.fierartigianatosardegna.it e Infopoint https://www.fierartigianatosardegna.it/prenotazioni/info-musei-siti/

Attivi anche i canali I canali social Facebook, Instagram, TikTok e You Tube.

