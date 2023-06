Artigianato, l’esposizione 

La cinquantaseiesima mostra dell’artigianato artistico si aprirà il 29 luglio. L’esecutivo Patta ha approvato il piano economico dell’evento la cui gestione è stata affidata alla Pro Loco. La spesa ammonta a 108mila euro di cui 90 mila di contributo regionale, 10 mila quello della Fondazione di Sardegna e 8 mila fondi di bilancio. La mostra sarà aperta sino al 3 settembre, la mattina dalle 10 alle 14 e la sera dalle 15 alle 21. L’esecutivo ha affidato al Murats il coordinamento per l’allestimento. Quantificato nel 15% gli incassi dalle vendite quale quota da trattenere agli artigiani a titolo di compartecipazione alla kermesse. La Giunta ha quindi quantificato in 26 mila euro le spese per la pubblicità. Altri 20 mila euro serviranno per noleggio, smontaggio e attrezzature e 4 mila euro per la Mostra Fibert Art . ( a. o. )

