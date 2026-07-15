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Mogoro.
16 luglio 2026 alle 00:34

Artigianato, la tradizione in mostra 

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Sarà Sandro Broccia, ex sindaco di Mogoro e già assessore regionale, a inaugurare domani venerdì 17 luglio alle 19 la Fiera dell’Artigianato artistico della Sardegna. Un gesto dal forte valore simbolico, considerato che ha accompagnato la manifestazione in una delle sue stagioni più significative. Dal 18 luglio al 13 settembre, ogni giorno dalle 10 alle 21, il Centro Fiera del Tappeto tornerà ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più rappresentativi dell’Isola, con un’edizione che si presenta completamente rinnovata nell’allestimento.

Grandi numeri

Saranno 113 gli artigiani protagonisti, provenienti da tutta la Sardegna e rappresentativi di tredici settori dell’artigianato artistico. Il percorso espositivo, costruito attorno al tema Intrecci, supera la tradizionale suddivisione per categorie e mette in dialogo materiali, opere e linguaggi, creando un racconto unitario. Il sindaco Luca Orrù sottolinea il valore collettivo della manifestazione: «Da oltre sessant’anni – evidenzia- questa Fiera custodisce e valorizza il patrimonio dell’artigianato artistico sardo. Intrecci racconta le relazioni tra persone, competenze e territori che rendono possibile questa storia». L’assessore all’Artigianato Francesco Serrenti evidenzia invece la forza della manifestazione. «La Fiera – osserva- è un intreccio di persone, idee e professionalità che cresce ogni anno senza perdere memoria delle proprie radici. Ringrazio chi lavora con passione per renderla sempre più solida».

I legami

La direttrice artistica Violetta Scanu, ideatrice del progetto curatoriale, ricorda il senso del concept. «Intrecci – spiega – nasce dalla consapevolezza che ogni opera è frutto di relazioni e dialoghi. La Fiera non è solo esposizione, ma un organismo vivo capace di raccontare la Sardegna contemporanea senza smarrire il legame con la propria storia». Tra le novità la grande installazione centrale sospesa realizzata con fili di lana reinterpretati in chiave contemporanea, l’Accademia di Musica Sarda, la Scuola di Intreccio di Sinnai e il progetto inclusivo I Colori di Giulia, dedicato alla giovane artista nello spettro autistico. La Fiera sarà visitabile ogni giorno. (s. c.)

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