Artigianato, gioielli e vintage: “Estate in centro” è un successo 

Metti un po’ di artigianato, qualche oggetto fatto a mano e un tuffo nel passato con il vintage, è il gioco è fatto. È stata un successo la quarta serata di “Estate in centro”, organizzata dal centro commerciale naturale di via Porcu, assieme all’Associazione turistica quartese, nell’ambito del ricco cartellone di iniziative per rivitalizzare la via dello shopping e incentivare il commercio.

Centinaia di persone si sono riversate nella via, dove erano presenti anche le associazioni quartesi per la loro festa, per ammirare da vicino gli stand con i prodotti più svariati. Dalle piantine del Wwf, agli oggetti fatti a mano dalle artigiane e poi i gioielli, i saponi profumati, le lampade realizzate nelle forme e nei modi più particolari e svariati.

Una parte è stata dedicata appunto al vintage con i telefoni antichi, i vinili, i giradischi e ancora le radio, le valigie piene di fotografie dagli anni venti e così via. «Tutto molto bello» è stato il commento di Agnese Zedda in giro tra le bancarelle, «sono iniziative che andrebbero ripetute almeno una volta al mese».

Prossima tappa sabato con una serata arcobaleno contro le diseguaglianze e una cena in strada.

