Artigianato, fiera e mostra «La Regione assicura i fondi» 

Preoccupati per non avere ancora la certezza sul finanziamento della Regione per organizzare la Fiera e la Mostra dell’artigianato, gli amministratori di Mogoro e Samugheo sono stati ricevuti dalla commissione commercio, artigianato e turismo, del Consiglio regionale. C’erano il sindaco di Mogoro Donato Cau e l’assessore Francesco Serrenti, mentre Samugheo era rappresentato dal vicesindaco Massimiliano Urru. In commissione oltre al presidente Antonio Solinas e al vice Emanuele Cera anche i consiglieri regionali Salvatore Cau e Alessandro Solinas. Dalla commissione, pur senza definire tempi e importi, è arrivato l’impegno che nelle more della finanziaria, siano reperite le risorse perorganizzare i due eventi. ( s. c. )

