Artigianato e tecnologia: i ragazzi creano souvenir 

Un souvenir che parli di storia, cultura e tradizioni, ma in chiave contemporanea: questo l’obiettivo del workshop organizzato da Sardegna Ricerche, per le scuole superiori. Il progetto formativo ha coinvolto 30 ragazzi di due licei artistici che coordinati da due designer, tre artigiani e due esperti in fabbricazione digitale hanno ideato 15 oggetti. Un contest ad alto tasso di creatività che si chiuderà domani con un evento finale a Sa Manifattura dalle 16 durante il quale verranno esposti tutti i prototipi e premiati i cinque lavori migliori, selezionati da una giuria di esperti.

Il progetto

«Con questo progetto abbiamo voluto offrire agli studenti un’opportunità unica di sperimentare la progettazione di oggetti di design che coniugano tradizione e innovazione», spiega Carmen Atzori, direttrice generale di Sardegna Ricerche. «L’incontro tra creatività giovanile, artigianato e tecnologie digitali ha dato vita a un percorso di valorizzazione del nostro patrimonio culturale, dimostrando come il design possa essere un ponte tra passato e futuro. Sardegna Ricerche ha il compito di promuovere l’innovazione in tutti i settori strategici e questa iniziativa dimostra come il design e la manifattura digitale possano valorizzare la nostra tradizione, trasformandola in un’opportunità di crescita», aggiunge.

Le scuole

Il percorso ha coinvolto ragazzi del Liceo artistico Foiso Fois e del Brotzu di Quartu, impegnati per due mesi nella progettazione e realizzazione di souvenir per i bookshop del Meoc di Aggius, del museo della Ceramica di Nuoro, del museo delle Maschere Mediterranee di Mamoiada, del Marate di Isili, del Museo Etnografico regionale di Cagliari.

