Artigianato e gusto, sfida sul Temo 

È già in moto la macchina organizzativa per la manifestazione “Primavera nel cuore della Sardegna” che si terrà nel weekend del 6 e 7 maggio. Nei giorni scorsi si è tenuta la prima riunione operativa, convocata dall’amministrazione comunale, per delineare il programma di un evento, che nella prima edizione aveva fatto riscontrare un enorme successo.

Il vertice

L’ incontro che si è svolto presso l’aula consiliare ha permesso di gettare le prime basi sulle quali costruire la grande festa della primavera bosana e della intera Planargia. E proprio il coinvolgimento di tutti i Comuni e Pro Loco del territorio, potrebbe essere la novità più importante della rassegna primaverile sul Temo. «Invitiamo a partecipare tutti gli enti locali dei paesi vicini – annuncia il sindaco Piero Casula – e sarebbe davvero importante che ognuno avesse uno stand per promuovere tutte le ricchezze e peculiarità locali». In questo percorso è previsto anche il coinvolgimento dei soggetti che fanno parte del progetto “Le strade della Malvasia”. Tra i sindaci del territorio, la proposta trova subito l’entusiastica condivisone del primo cittadino di Magomadas Emanuele Cauli,che è anche delegato per la promozione del territorio dell’Unione dei Comuni della Planargia. «Faremo la nostra parte – afferma Cauli – disponibili a crescere tutti insieme. Magomadas, d’altronde è attaccato a Bosa e iniziative del genere sono importanti. Presenteremo anche la Malvasia considerato che buona parte di essa si produce proprio nel nostro territorio». E lo stesso vino doc planargese, rappresenterà anche Modolo. «Saremo presenti – annuncia il sindaco Omar Hassan – con diversi operatori».

Il Comune

Soddisfatto il sindaco Casula per l’entusiasmo che ha potuto riscontrare in questa fase di avvio: «Tutti i presenti all’incontro di lunedì, sono stati concordi di lavorare per migliorare la manifestazione – afferma –. E proprio per questo la scelta di un coinvolgimento ampio degli operatori commerciali, delle associazioni e dei musei, riteniamo sia un valore aggiunto». Concretamente verrà ora pubblicato un avviso con un modulo di adesione categoria per categoria, e così si avrà un quadro di quanti soggetti vi parteciperanno. Anche la località sarà determinata sulla base della loro consistenza e verrà individuata dopo tutti gli altri incontri preparatori che si terranno a brevissimo, affinché a fine marzo si possa partire con la promozione dell’evento. «I successivi incontri – spiega ancora il primo cittadino – avranno un carattere settoriale, primo dei quali vedrà coinvolti gli operatori delle agenzie viaggio e dell’accoglienza alberghiera, al fine di predisporre dei pacchetti che siano da traino anche per l’arrivo di turisti e forestieri che possano visitare Bosa e la Planargia anche in un periodo diverso dall’estate». Importante sarà anche l’incontro con gli operatori commerciali delle varie attività cittadine per il progetto “Negozi in rete”.