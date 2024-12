Artigianato e buon cibo: inaugurato il mercatino 

La pioggia e il forte vento non hanno fermato ieri l’inaugurazione dei mercatini di Natale e del villaggio natalizio, organizzati dalla Pro loco al parco Matteotti.Le casette in legno accolgono artigiani, prodotti agroalimentari, birrifici. «Quest’anno abbiamo voluto aggiustare gli orari per garantire un maggiore afflusso di persone», spiega il presidente della Pro loco Stefano Lai, «per questo nei giorni feriali si aprirà dalle 16 alle 20,30 mentre il sabato e la domenica anche la mattina dalle 10 alle 13. Ciò non toglie che ogni espositore sarà libero di aprire, se vuole, anche la mattina durante la settimana».

Nel mercatino si trova di tutto, con le casette che quest’anno, complice il concorso per la casetta meglio addobbata, sono stata allestite in modo originale. Come ad esempio le due legate tra loro da un piccolo caminetto centrale. O quella tutta rosa e nera di Chiara Pisano, che fa rivivere vecchie bambole «in tema horror». Filippo Puppa espone una serie di oggetti «fatti da mia moglie»,Marcello Piroddi rappresenta il birrificio Mascagni.

