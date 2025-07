Artigianato e arte in vetrina 

È tutto pronto per la 64esima edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna, appuntamento simbolo dell’estate mogorese e vetrina d’eccellenza per la creatività isolana. Sabato 19 il centro fieristico aprirà al pubblico i suoi 2.500 metri quadri, animati quest’anno da ben 114 artigiani in rappresentanza di 13 diversi settori. Un percorso espositivo ampio, curato e ricco di suggestioni, pensato per celebrare l’arte del “saper fare” con uno sguardo rivolto al futuro, senza dimenticare le radici.

Taglio del nastro

L’edizione 2025 sarà inaugurata ufficialmente venerdì con un taglio del nastro speciale: ci saranno i ragazzi del Baskin Mogoro, simbolo dell’inclusione che da anni accompagna il messaggio culturale e sociale della Fiera. «Possiamo dire 64 anni e non sentirli» ha commentato il sindaco Donato Cau, affiancato dall’assessore alle Attività produttive Francesco Serrenti e da Carlo Atzeni, curatore dell’allestimento. «La parola chiave è continuità - ha aggiunto Cau – ma anche inclusione e umiltà. Principi che guidano questa manifestazione e la rendono ogni anno un’esperienza collettiva e partecipata». Tra le novità spicca la partecipazione del Comune di Sinnai, che esporrà una preziosa collezione di cestini antichi della tradizione. E torna l’Accademia della musica sarda di Simone Grussu, così come le associazioni L’Ecole de Madame Foile e Matrioska, impegnate nell’inclusione sociale. Attesi diversi eventi collaterali, tra cui una giornata dedicata ai bambini con l’associazione Artmada, il tour interattivo Mogoro experience e la campagna video “I volti della fiera” firmata dal regista Andrea Cannas mentre la parte grafica dell’evento è curata da Roberto Pia. «Siamo orgogliosi di chiudere il nostro mandato con una fiera che ogni anno si rinnova e migliora» ha dichiarato l’assessore Serrenti. Confermato il coinvolgimento dell’Università di Cagliari, con il team del professor Atzeni che ha ufficializzato il tema dell’edizione 2025: la continuità che include. Per i visitatori ci sono diverse opzioni di biglietto cumulativo, con prezzi da 6,50 a 15 euro e la possibilità di combinare la visita alla fiera con musei e siti archeologici.

