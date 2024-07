Artigianato artistico in mostra 

Inaugurazione stasera alle 19 per la 63esima edizione della Fiera dell’artigianato artistico della Sardegna che sarà visitabile fino al 22 settembre. A tagliare il nastro insieme al sindaco Donato Cau, saranno la capo di gabinetto dell’assessorato all’Artigianato Carla Medau e il presidente dell’Unione dei Comuni Parte Montis Moreno Atzei. Tante le novità importanti con la direzione artistica affidata alla facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari, chiamata a coordinare l’esposizione nei 2500 metri quadrati che ospiteranno 107 artigiani: 12 operatori del territorio per circa 60 giorni saranno chiamati a garantire l’accoglienza ad espositori e pubblico. L’assessore alle Attività produttive Francesco Serrenti mette in luce il grande sforzo organizzativo: «Il personale del Comune e le cooperative interessate da anni collaborano in maniera perfetta. Siamo convinti che il nuovo allestimento di Carlo Atzeni possa valorizzare al meglio i prodotti della Fiera». ( s.c. )

