Artigianato artistico, Igp e incentivi 

Le leggi di incentivazione e sostegno al settore artigiano, la valorizzazione delle imprese del ricamo e le opportunità della certificazione Igp per i prodotti dell’artigianato artistico, tipico e tradizionale sono stati gli argomenti dell’iniziativa, svolta nell’aula Consiliare di Oliena, dal titolo “Oro tra le dita”. Organizzata da Confartigianato Imprese Nuoro Ogliastra e dal Comune di Oliena, l’iniziativa ha visto la partecipazione di artigiani e cittadini, interessati a scoprire gli strumenti di sostegno e valorizzazione delle produzioni artistiche e tradizionali del territorio. I lavori sono stati aperti dai saluti del sindaco di Oliena, Sebastiano Congiu, seguiti dall’intervento dell’assessora alle Attività Produttive, Giuseppina Congiu, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa per il rilancio dell’economia locale e per la salvaguardia delle tradizioni artigiane. Pietro Mazzette, segretario provinciale di Confartigianato Nuoro Ogliastra, ha illustrato sia le opportunità offerte dalla creazione di una nuova impresa artigiana, sia i principali strumenti di incentivazione, con particolare attenzione alla Legge regionale 949 per l’artigianato, al microcredito e agli incentivi di “Resto al Sud”.

RIPRODUZIONE RISERVATA