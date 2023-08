ArtiGeniale, festival gentile  a Serrenti 

Il 29 agosto a Serrenti arriva la prima edizione di ArtiGeniale, il festival della gentilezza tra musica, libri e arte visiva. Ideatore dell’evento è il direttore artistico Marco Lai, da sempre impegnato nella realizzazione di eventi in cui s’intrecciano varie arti, oltre che nel suo lavoro di musicista.

«Vorremmo dare a Serrenti un festival che possa crescere e ripetersi nel tempo – spiega Marco Lai – È il festival della gentilezza perché per noi più l’artista riesce ad esprimere la gentilezza e più riesce a portare avanti le cose con poco. La genialità, artistica ma soprattutto umana, sta proprio nella gentilezza e ArtiGeniale è un gioco di parole perché riteniamo che nelle zone artigianali dei paesi si possa espandere anche la creatività. Oltre gli aiuti economici che potevano arrivarci, vorremmo raccogliere il capitale umano delle persone».

Il festival, organizzato dall’associazione Suona, sarà ospitato a Domu Odilia, a partire dalle 18. Durante la serata saranno presenti anche le installazioni delle opere degli artisti Federico Coni Maestrodascia, Davide Mariani e Giacomo Calabaza. Alle 21 è prevista poi la presentazione del libro “377 Project” (Touring Club 2022), la Sardegna “on the road” vissuta dall’artista compositore e bassista Sebastiano Dessanay, che racconterà la sua esperienza in giro per l’isola in compagnia di una bicicletta e un ukulele. Dialogheranno con l’autore le assessore Federica Sanna e Maura Boi, coordina Tea Salis dell’associazione Suona.

RIPRODUZIONE RISERVATA